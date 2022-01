Portistas criticam "rol de decisões incompreensíveis sempre em prejuízo da mesma equipa"

Hoje às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Na newsletter Dragão Diário, os azuis e brancos apontam o dedo à dupla de árbitros do jogo com o Óquei de Barcelos, que perderam por 5-4.

"Um rol de decisões absolutamente incompreensíveis e sempre em prejuízo da mesma equipa". Esta é a avaliação feita pelo F. C. Porto à arbitragem do jogo frente ao Óquei de Barcelos, refere à 14.ª jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins, em que os portistas foram derrotados por 5-4.

Apontando o dedo à dupla de árbitros formada por Rui Torres e Sílvia Coelho, os azuis e brancos criticam a marcação de um "livre direto verdadeiramente inacreditável para os minhotos com pouco mais de um segundo para jogar". "Face à conversão do mesmo, os Dragões já não tiveram tempo para reagir", pode ler-se na newsletter Dragões Diário desta segunda-feira.

Recorde-se que, ontem, após o jogo, o treinador do F. C. Porto, Ricardo Aires, comentou que os seus jogadores se sentiam "roubados, porque foi isso que aconteceu". "Estamos tristes, porque não quiseram que o F. C. Porto ganhasse. Vamos continuar a ganhar contra isso e contra todas as adversidades que nos aparecerem pela frente", atirou o técnico.