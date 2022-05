Portistas vão ao Dragão incentivar a equipa

JF Hoje às 11:23 Facebook

Correspondendo ao apelo da claque Super Dragões, os portistas deverão comparecer hoje (16.45 horas) em força junto à entrada principal do Estádio do Dragão, para incentivarem a equipa à partida do autocarro para Lisboa.

"Todos ao P1. Vem dar o teu apoio à equipa", lê-se nas mensagens partilhadas nas redes sociais pela principal claque do clube azul e branco.

Amanhã, na Luz, vão estar, pelo menos, 3250 portistas (5% da lotação), embora se admita a presença de infiltrados, em vários pontos das bancadas, o que merecerá cuidados especiais da Polícia. Os portistas concentram-se às 15.30 horas, na Avenida dos Condes de Carnide, em Lisboa. Daí rumarão à Luz, sob escolta.