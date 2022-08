Porto Editora vai corrigir referência a adeptos do V. Guimarães no manual de Filosofia

JN Hoje às 12:30 Facebook

Editora desculpa-se pela referência aos adeptos do Vitória de Guimarães como autores dos insultos racistas e promete retificar texto nos livros "Ágora", da disciplina de Filosofia, que ainda não foram impressos.

A Porto Editora explica que a inclusão do "caso Marega" no livro "Ágora", destinado a alunos do 10.º ano da disciplina de Filosofia, tem como intenção promover "a análise, discussão e debate de um tema segundo diferentes perspetivas, método reconhecidamente profícuo no processo de ensino-aprendizagem".

Por isso, rejeita a ideia de que o manual "potencie a criação de um estigma injustificado sobre milhares de adeptos, como refere o comunicado emitido pelo clube vitoriano".

Ainda assim, a Porto Editora faz um pedido de desculpas público ao clube e aos adeptos vimaranenses, por os autores do livro se terem referido "aos adeptos do Vitória Sport Clube como autores dos insultos racistas, tal como foi dito publicamente em vários órgãos de comunicação social", ignorando que "a Justiça absolveu o clube de tais acusações e foram multados três espectadores que estavam no estádio".

A editora promete "proceder à correção do texto, nos livros escolares que ainda não foram impressos".

No passado domingo, o clube vitoriano emitiu um comunicado em que "exige" a retirada, do livro "Ágora", do caso de estudo referente ao episódio que levou à saída de campo de Moussa Marega, jogador do F. C. Porto, aos 70 minutos do jogo frente ao Vitória de Guimarães, por insultos racistas vindos das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, e que aborda o posicionamento ético levado a cabo pelo pivot de um telejornal enquanto relata os factos ocorridos em 16 de fevereiro de 2020, por entender que ele "potencia a criação de um estigma injustificado sobre milhares de adeptos e sobre um clube".