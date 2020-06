Porto está na mira para receber final da Liga Europa

JN Hoje às 16:59 Facebook

Afinal, parece que Portugal não está apenas na linha da frente para receber a fase final da Liga dos Campeões.

De acordo com informações veiculadas, este domingo, por alguma imprensa britânica, a UEFA estará a equacionar substituir Gdansk pelo Porto como cidade organizadora da Liga Europa, que foi suspensa a meio dos oitavos-de-final, devido à pandemia do novo coronavírus.

A cidade de Frankfurt, na Alemanha, tem sido apontada como a "preferida" para receber a fase final da Liga Europa, no entanto, o "Mirror" avança, este domingo, que a UEFA considera que juntar as fases finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa facilitaria a organização.

A decisão final será tomada na reunião do Comité Executivo da UEFA, que se realiza na próxima quarta-feira. Ao que tudo indica, a "final eight" da Liga dos Campeões, jogada ao longo de dez dias e com oito equipas, com final marcada para 23 de agosto, dificilmente não será disputada em Lisboa, mais concretamente no Estádio da Luz, sendo que o estádio de Alvalade poderá vir a servir como recinto de apoio, recebendo também algumas partidas.