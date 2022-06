Porto Masters nas meias-finais do Europeu de andebol

JN/Agências Hoje às 22:06 Facebook

A equipa do Porto Masters vai disputar, amanhã, as meias-finais do Europeu da categoria (+35), que está a decorrer entre 23 e 26 de junho, em Espanha, após uma fase de grupos imaculada.

Pelo caminho até às eliminatórias a equipa do Porto Masters venceu, tranquilamente, o Terrassa (18-9), conseguiu um triunfo suado no jogo com o Granollers (13-11) e goleou o La Roca (21-10), cumprindo assim uma primeira fase da prova de forma perfeita.

Agora, na reta final da competição, os portuenses vão defrontar o Catalana (amanhã às 13:40 horas), para tentarem garantir lugar no jogo decisivo. Em caso de vitória o adversário dos portugueses na final sairá do confronto entre as duas equipas do Granollers presentes na competição.