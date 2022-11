"Portuga de Penafiel" faz história no Palmeiras

Abel Ferreira ganhou o Brasileirão, sexto troféu em dois anos ao leme da equipa paulista. Escrete pode ser o próximo passo.

A história de sucesso de Abel Ferreira no Palmeiras teve mais um capítulo nos últimos dias, com a confirmação matemática da esperada vitória no campeonato brasileiro, a três jornadas do fim de uma prova que a equipa paulista dominou praticamente desde o início. Em dois anos no comando do "Verdão", Abel soma seis troféus (já é o quarto treinador de sempre com mais títulos no clube) e continua a silenciar os críticos que levantaram a voz quando foi contratado, em outubro de 2020.

"Os que não gostam vão ter de nos engolir", disparou o "Portuga de Penafiel", como é conhecido no Brasil, após o triunfo de há três dias sobre o Avaí (4-0), que serviu para o Palmeiras fazer a festa do título, selado horas antes com a notícia da derrota do Internacional, segundo classificado, no estádio do América Mineiro.