Portugal a perder na Ucrânia ao intervalo

Yaremchuk e Yarmolenko assinaram os dois golos que vão derrotando Portugal em Kiev, ao intervalo.

Portugal está a perder com a Ucrânia, em Kiev, e tem 45 minutos para dar a volta ao resultado se quiser não estar obrigado a ganhar os dois últimos jogos no Grupo B de apuramento para a fase final do Europeu.

Com João Mário e Gonçalo Guedes no onze, a seleção portuguesa entrou praticamente a perder, depois de Yaremchuk ter inaugurado o marcador logo aos seis minutos.

Portugal teve mais bola, mas sentiu sempre dificuldades em controlar o jogo defensivamente. As fragilidades foram aproveitadas por Mykolenko, que fez o que quis na esquerda e cruzou para Yarmolenko fazer o 2-0, aos 27 minutos.