Portugal à procura da glória e do maior prémio da história dos mundiais

Seleção nacional entre as candidatas ao maior prémio da história dos mundiais de futebol. Mais de dez milhões de euros já estão garantidos.

O Mundial de 2022 arranca amanhã, com o encontro de abertura entre o país anfitrião, Catar, e o Equador (16 horas, RTP1), dando o pontapé de saída na 22.ª edição da maior prova futebolística entre seleções nacionais. As 32 equipas que vão, até dia 18 de dezembro, jogar nos relvados daquele país do Médio Oriente, procuram um título mundial que, ao longo destas edições, foi entregue a apenas oito seleções. Ao aliciante de ficar com o título de campeão mundial, há um outro que se junta: o económico. Para o ano de 2022, a FIFA alocou o maior prémio da história dos mundiais para o vencedor, 40,5 milhões de euros, um aumento de quase quatro milhões de euros em relação ao que a França levou para casa em 2018.

Este século viu um notório crescimento nos prémios atribuídos pelo organismo que tutela o futebol mundial. No primeiro Mundial do século XXI, disputado na Coreia do Sul e no Japão em 2002, o vencedor Brasil levou para casa 7,7 milhões de euros, inferior àquilo que qualquer seleção receberá na edição de 2022.