Portugal abre Europeu com derrota sobre anfitriã Polónia

JN Hoje às 18:57

A seleção nacional de voleibol foi derrotada pela congénere polaca, bicampeã mundial em título, por 3-1, na jornada inaugural da poule A do Campeonato da Europa, que decorre na Polónia, República Checa e Finlândia.

Os anfitriães entraram melhor na partida e impuseram-se no primeiro set por 25-16, mas as quinas reagiram e igualaram a partida com um parcial de 25-22. Contudo, nos dois sets seguintes os polacos foram mais fortes e fecharam o jogo com um 25-16 e um 25-19.

No outro jogo do grupo, a Ucrânia ganhou à Grécia, por 3-2, pelos parciais de 22-25, 26-24, 22-25, 25-19 e 15-06.

Pelas 19.30 horas, a Bélgica defronta a Sérvia no terceiro jogo da poule A.

Portugal volta a jogar na sexta-feira, pelas 16.30 horas, frente à formação belga.