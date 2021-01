Portugal abre Mundial com triunfo sobre Islândia

JN Hoje às 21:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de andebol estreou-se no Campeonato do Mundo de andebol, que se disputa no Egito, com uma vitória sobre a Islândia, por 25-23, em jogo do Grupo F.

Dezoito anos depois da última participação num Mundial, Portugal voltou a marcar presença entre a elite e não poderia ter melhor estreia na edição de 2021.

Depois de dois encontros com os islandeses para a qualificação para o Europeu que terminaram com uma vitória para cada lado, desta vez, no Cairo as quinas voltaram a superiorizar-se ao adversário, tendo o ascendente em quase toda a partida.

Ao intervalo os comandados de Paulo Pereira venciam por apenas um golo de diferença (11-10), vantagem que conseguiram aumentar no segundo tento até aos cinco tentos.

Apesar de a Islândia não ter baixado os braços, a seleção lusa segurou o triunfo.

No outro jogo do grupo, a Argélia venceu Marrocos, por tangencial 24-23.