Portugal acaba Mundial de Padel no quarto lugar

Hoje às 20:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa masculina da seleção nacional de Padel terminou, este sábado, o Mundial no quarto lugar e conseguiu o melhor resultado de sempre.

Portugal, que falhou por muito pouco o pódio, perdeu (2-1) com a França (2-1) no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares. Pedro Araújo e Pedro Perry caíram diante de Adrien Maigret e Benjamin Tison (7-6 e 6-4), Miguel e Nuno Deus bateram Bergeron e Scatena (7-6, 6-7 e 6-3) e, no duelo decisivo, Blanque e Leygue venceram Miguel Oliveira e Afonso Fazendeiro (6-3 e 6-4).

Com este resultado, Portugal termina o Campeonato do Mundo com um quarto lugar, a melhor classificação de sempre.