Portugal acolhe primeira qualificação para o Europeu sub-17

Portugal vai ser o anfitrião do torneio da primeira fase de qualificação para o Europeu 2022 de sub-17, que junta a seleção das quinas, Ucrânia, País de Gales e Cazaquistão.

De acordo a informação divulgada no sítio oficial do organismo regulador do futebol europeu na Internet, o torneio, referente ao grupo 11 de qualificação, decorrerá entre 10 e 16 de novembro, em Portugal.

Para a Ronda de Elite apuram-se os dois primeiros classificados de cada um dos 13 grupos e os quatro melhores terceiros colocados, que se juntam na primavera de 2022 a Espanha e Holanda, apuradas diretamente para a fase seguinte.

O Europeu de sub-17, competição que a seleção portuguesa já venceu seis vezes, a última das quais em 2016, terá a fase final da edição de 2022 em Israel.