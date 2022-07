Portugal ainda assustou a campeã europeia em título mas não evitou o desaire

JN Hoje às 22:01 Facebook

Portugal deu muito que fazer à seleção dos Países Baixos, campeã europeia em título, voltou a recuperar de uma desvantagem de dois golos, mas acabou derrotada por 3-2, na segunda jornada do Grupo C do Europeu de futebol feminino.

Ao contrário do que havia acontecido na estreia no Europeu, frente à Suíça, a seleção nacional entrou melhor e até chegou a introduzir a bola na baliza dos Países Baixos, por Ana Borges, mas o lance foi invalidado por fora de jogo de Jéssica Silva.

Só que a resposta neerlandesa foi letal. Num espaço de 10 minutos, Egurrola e Van der Gragt aproveitaram dois cantos para construir uma vantagem de dois golos para a 'laranja mecânica', tendo, pelo meio, Inês Pereira impedido o golo a Beerensteyn com uma grande defesa.

Com o trio do Manchester City, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, na bancada, Portugal conseguiu, aos poucos, estancar a avalanche neerlandesa e reduziu a desvantagem numa grande penalidade, validada pelo VAR, que Carole Costa converteu.

O arranque da segunda parte foi de loucos. Diana Silva fez o 2-2, após cruzamento de Carole Costa, e os Países Baixos viram o 3-2 ser-lhes anulado por fora de jogo milimétrico de Beerensteyn. Tudo isto dentro dos cinco minutos iniciais da etapa complementar.

Tal como no jogo diante da Suíça, Portugal tornava a anular uma desvantagem de dois golos. Porém, o terceiro tento neerlandês acabaria mesmo por surgir aos 61 minutos, um golaço de Van de Donk, com um remate cruzado, à entrada da área, sem qualquer hipótese de defesa para Inês Pereira.

Em vantagem no marcador, os Países Baixos privilegiaram uma estratégia em que se focou, sobretudo, no controlo da partida, perante uma seleção nacional lutadora, mas que não conseguiu evitar o desaire.

Com o triunfo desta quarta-feira, a "laranja mecânica" cola-se à Suécia no topo do Grupo C, ambas com quatro pontos. Já Portugal e a Suíça somam apenas um ponto, ao cabo de duas jornadas. Na última ronda da fase de grupos do Campeonato da Europa, a seleção lusa defronta a congénere sueca, em jogo marcado para o dia 17 de julho (17 horas).