Portugal alcança melhor classificação de sempre num Mundial de Andebol

Depois de concluídos todos os jogos da ronda principal, a seleção portuguesa ficou apenas atrás das oito equipas apuradas para os quartos de final e da Eslovénia.

A seleção portuguesa de andebol conquistou o 10.º lugar no Mundial que está a decorrer no Egito e estabeleceu a melhor classificação de sempre no regresso a esta competição, 18 anos depois.

Portugal concluiu a fase preliminar do Mundial 100% vitorioso, batendo as suas congéneres da Islândia (25-23), Marrocos (33-20) e Argélia (26-19). Já na ronda principal, a equipa portuguesa foi batida pela Noruega (28-29), venceu a Suíça (33-29) e foi derrotada pela França (23-32).

A seleção liderada por Paulo Jorge Pereira terminou em terceiro no Grupo III da ronda principal, falhando o apuramento para os quartos de final, mas, ainda assim, conseguiu a sua melhor prestação de sempre na prova.

Em 2003, num campeonato do mundo que Portugal organizou e que não voltou a disputar desde então, a equipa das quinas terminou no 12.º lugar, superando os registos de 1997, no Japão (19.º lugar) e 2001, em França (16.º).