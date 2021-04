Portugal apura-se para o Euro2022

JN Hoje às 21:02 Facebook

Goleada à Noruega garante o primeiro lugar na fase de qualificação. Tiago Brito e Afonso Jesus evidenciaram-se com dois golos cada um no triunfo sobre os nórdicos.

A seleção portuguesa de futsal qualificou-se esta segunda-feira para o Campeonato da Europa de 2022, ao golear a Noruega, por 7-1, em partida da quinta jornada do Grupo 8 de qualificação, que decorreu no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal.

O triunfo claro obtido sobre os escandinavos, na penúltima jornada do agrupamento, garantiu já o primeiro lugar ao conjunto luso, com 11 pontos, à frente da República Checa e Polónia, países que tinham empatado na sexta-feira (3-3) e somam, a uma ronda do final, menos três pontos que Portugal, que tem vantagem sobre ambas no confronto direto.

André Galvão (nove minutos), Afonso Jesus (11), Bruno Coelho (13) e um 'bis' de Tiago Brito (16 e 19) colocaram Portugal a vencer por 5-1 ao intervalo, sendo que Petter Hovik ainda empatou a um (nove). No segundo tempo, André Coelho (24) e Afonso Jesus (25), fecharam o resultado em 7-1.