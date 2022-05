Portugal apura-se para os quartos de final do Europeu de sub-17

JN/Agências Hoje às 21:23 Facebook

Apesar de derrota com a Dinamarca (1-3), esta segunda-feira, a seleção portuguesa segue para a próxima fase, na qual defrontará a Espanha.

A seleção portuguesa perdeu, por 3-1, com a Dinamarca, mas qualificou-se para os quartos de final do Campeonato da Europa de sub-17, nos quais vai defrontar a Espanha, na próxima quinta-feira..

Ivan Lima (30 minutos) deu vantagem a Portugal, mas Nartey (62), Hansborg-Sorensen (70) e um autogolo de Luís Gomes (90) garantiram aos dinamarqueses o triunfo e também o primeiro lugar do Grupo D, em igualdade pontual com Portugal, segundo, e com a Suécia, terceira, sendo que a Escócia perdeu com os suecos (1-0) e ficou na última posição, sem pontos.

Portugal, campeão europeu de sub-17 por duas vezes, em 2003 e 2016, vai defrontar nos quartos de final a Espanha, que terminou no primeiro posto do Grupo C, à frente da Sérvia, adversária dos dinamarqueses na próxima fase. Apesar da igualdade pontual, a Suécia foi eliminada devido à diferença de golos nos confrontos diretos com dinamarqueses e portugueses.