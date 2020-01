Portugal apurado no Europeu de andebol

Hoje às 19:08 Facebook

Vitória da Noruega sobre a França garantiu qualificação imediata da seleção portuguesa para a fase seguinte da competição

Depois de vencer a Bósnia-Herzogovina, por 27-24, ao início da tarde deste domingo, Portugal recebeu a melhor notícia possível no outro jogo do Grupo D do Campeonato da Europa que decorre na Noruega, Áustria e Suécia. Os noruegueses ganharam à França, por 28-26, o que significa que a seleção lusa está automaticamente apurada para a próxima fase da prova, pois tem garantido um dos dois primeiros lugares do grupo.

Na terceira e última jornada, Portugal defronta a Noruega, sendo que ambas as equipas têm já quatro pontos, e terá de vencer para ficar em primeiro, mas um empate ou mesmo uma derrota não lhe tiram a qualificação. França e Bósnia, ainda sem pontos conquistados, vão jogar pelo terceiro lugar, mas já sabem que ficam pelo caminho.

Na próxima fase, a equipa lusa entrará noutro grupo, com mais quatro seleções vindas dos grupos E e F, no qual se apurarão para as meias-finais os dois primeiros classificados.