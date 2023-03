Portugal apurado para o Campeonato da Europa de sub-19

JN/Agências Hoje às 19:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Vitória sobre a República Checa garantiu o passaporte à equipa das quinas, apesar de ainda faltar disputar uma jornada na Ronda de qualificação.

A seleção portuguesa de sub-19 apurou-se, este sábado, para o Campeonato da Europa deste ano, após derrotar a República Checa por 3-0, no Grupo 4 da Ronda de Elite de qualificação.

Os golos de Gabriel Brás, ao minuto cinco, e de Hugo Félix, aos 49 e aos 81, coroaram o domínio evidenciado em quase toda a partida e garantiram, ao fim de dois jogos, o primeiro lugar do grupo à seleção portuguesa, que vai disputar a fase final da competição em Malta, entre 3 e 16 de julho.

PUB

Com seis pontos no Grupo 4 e vantagem no confronto direto com a República Checa, a única seleção que ainda pode igualar a sua pontuação - tem três -, Portugal parte apurado para a última jornada, na qual vai defrontar a Croácia, em duelo agendado para as 17 horas de terça-feira, novamente em Barcelos.