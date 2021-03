Portugal arranca com vitória fabricada no banco

Rui Farinha Hoje às 22:44 Facebook

Fábio Vieira, recém-entrado em campo, marcou o golo do triunfo frente à Croácia. Seleção mostrou qualidade na estreia no Campeonato da Europa.

Portugal entrou com o pé direito no Campeonato da Europa de sub-21. Venceu a Croácia, por 1-0, na Eslovénia, graças a um golo de Fábio Vieira, e deu um passo muito importante rumo ao apuramento para os quartos de final, liderando o Grupo D, a par com a Suíça. A seleção lusa foi a melhor equipa em campo, teve as melhores oportunidades, mas só na reta final fez mexer o marcador.

Recém-entrado na partida, o médio do F. C. Porto aproveitou, aos 68 minutos, um passe de Dany Mota, outro jogador que tinha acabado de ser lançado, para rematar com classe para o fundo da baliza. Uma vitória que veio do banco, com um toque feliz do selecionador Rui Jorge. As quinas tremeram um pouco no fim, face à pressão croata, mas o triunfo nunca foi verdadeiramente ameaçado.

O treinador aproveitou a elevada experiência competitiva dos jogadores portugueses para construir um onze de respeito, em 4-3-3, com destaque para o ataque, constituído por Pote, Tiago Tomás e Trincão.

Na primeira parte, Portugal só não marcou por alguma falta de sorte. Diogo Queirós cabeceou ao poste, TT falhou um par de chances claras, Pedro Gonçalves, Gedson e Vitinha tiveram o golo nos pés, frente a uma Croácia que apenas a espaços mostrou qualidade. Em dois lances, Diogo Costa teve de se aplicar.

Após o intervalo, Portugal perdeu um pouco de gás e o futebol não era tão fluído,faltava objetividade. Com as alterações, ganhou outra vivacidade e o golo acabou por aparecer, num lance bem desenhado pelo ataque português.

O conjunto croata cresceu de um momento para o outro, Ivanusec teve um remate forte, mas a melhor oportunidade, nesse período, acabou por pertencer a Portugal. Isolado, Diogo Leite não acertou com a baliza e a bola saiu por cima. No domingo, a seleção defronta a Inglaterra e pode selar o apuramento.