Portugal ataca título de sub-21 e tem dificuldade em segurar talento

Europeu de sub-21 começa na quarta-feira e a seleção lusa sonha com o troféu. Geórgia é o primeiro adversário. Onze dos 23 convocados por Rui Jorge jogam em clubes estrangeiros, incluindo todos os avançados.

A 25.ª edição do Campeonato da Europa de sub-21, organizada em conjunto por Geórgia e Roménia, arranca daqui a quatro dias em Tbilisi com a seleção portuguesa em ação logo no jogo inaugural, diante dos anfitriões georgianos. A equipa lusa participa pela 11.ª vez numa prova que nunca venceu, apesar de ter estado em três finais (1994, 2015 e 2021), as duas últimas já com o selecionador Rui Jorge, que chegou ao cargo em 2010 e vai para a quarta fase final.

Na teoria, ao contrário do que sucedeu há dois anos, Portugal não está, desta vez, entre os favoritos ao título, tendo como maior objetivo ser um dos dois primeiros classificados do Grupo A, que partilha com Geórgia, Países Baixos e Bélgica, para chegar aos quartos de final.