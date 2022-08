Portugal atinge melhor registo de sempre no ranking da FIFA

JN Hoje às 11:45 Facebook

Portugal subiu ao 27.º posto do ranking da FIFA, o melhor registo de sempre da seleção lusa de futebol feminino.

A atualização do ranking, divulgada pela FIFA, coloca a seleção portuguesa na 27.ª posição, três lugares acima do registo anterior.

Portugal atinge a sua melhor classificação de sempre na hierarquia mundial de seleções de futebol feminino, superando o 29.º posto que ocupou em abril e dezembro em 2021.

De recordar que a seleção nacional disputou a fase final do último Campeonato da Europa, tendo caído na fase de grupos, após um empate com a Suíça (2-2) e derrotas diante dos Países Baixos (3-2) e da Suécia (5-0).

No topo do ranking da FIFA continuam os Estados Unidos da América, seguidos pela Alemanha, finalista vencida no último Europeu, e a Suécia. A Inglaterra, campeã europeia em título, surge na quarta posição.