Portugal bate Chipre na pré-qualificação para Mundial2023

A seleção portuguesa de basquetebol assegurou, este sábado, a vitória no Grupo A da primeira ronda de pré-qualificação para o Mundial de 2023, ao dominar (84-52) por completo o Chipre.

Na "bolha" de Nicósia, Portugal deu a melhor sequência ao triunfo de há dois dias face à Bielorrússia (75-57), que valeu a subida ao primeiro lugar, num embate que deixou, praticamente, resolvido ao intervalo (45-22).

A prestação dos jogadores vindos do banco, que marcaram 79,8% dos pontos (67 em 84), foi decisiva Na vitória lusa, bem como os 12 triplos, oito dos quais na primeira parte, sendo que os comandados de Mário Gomes foram melhores em todos os aspetos.

Os suplentes Sasa Borovnjak, com 21 pontos e 11 ressaltos, Rafael Lisboa, com 15 pontos, e Gonçalo Delgado, com 13, lideraram o conjunto das 'quinas', que terminou esta fase com cinco triunfos e um desaire, na Bielorrússia.

Na formação da casa, que, sem o mesmo número de soluções de qualidade, só contou com sete pontos vindos do banco, o melhor foi Nikos Stylianou, com 15 pontos.

A formação lusa entrou como no jogo de há dois dias com a Bielorrússia, com grande intensidade defensiva, mas, desta vez também a mira muito afinada nos 'triplos' - marcou cinco dos primeiros sete, para um avanço prematuro de 11 pontos (19-8).

Os comandados de Mário Palma fecharam o primeiro parcial a vencer por 21-13 e abriram o segundo com Sasa Borovnjak imparável junto ao cesto, o que, junto a uma defesa que continuou a bom nível, fez a diferença aumentar para 16 pontos (31-15).

Depois, entrou em cena Rafael Lisboa, que, ao melhor estilo do pai, Carlos, marcou três triplos consecutivos e um total de 12 pontos - igualando o registo de Borovnjak -- até ao intervalo, para uma vantagem de 23 (45-22) para Portugal.

Na primeira parte, a formação das quinas acertou oito de 15 triplos (53,3%) e trouxe 34 pontos do banco, contra apenas dois dos cipriotas, sendo a única má notícia a lesão, no nariz, de Diogo Ventura. Foi o preço de ganhar uma falta ofensiva.

Portugal não entrou bem na segunda parte, tanto na defesa como no ataque, e fez um terceiro período pouco conseguido, mas, com mais três triplos e uma boa parte final (5-0), ainda venceu o parcial (17-16) e aumentou a vantagem para 24 pontos (62-38).

O quarto período voltou a ser de domínio total da formação lusa, que, com Gonçalo Delgado em destaque, colocou a diferença para cima das três dezenas (84-52).

Ficha de jogo:

Jogo na Eleftheria Sports Arena, em Nicósia, no Chipre.

Chipre - Portugal, 52-84.

Ao intervalo: 22-45.

Sob a arbitragem do macedónio Aleksandar Milojevic, do romeno Ciprian Stoica e do russo Ilya Putenko, as equipas alinharam e marcaram:

Chipre (52): Rafail Eleftheriou (2), Stefanos Iliadis (11), Kyprianos Maragkos (7), Roberto Mantovani (10) e Nikos Stylianou (15). Jogaram ainda Christos Loizides, Ioannis Giannaras, Filippos Tigkas (5), Michalis Koumis (2), George Theocharides, Georgios Tretiakov e Ioannis Pasiali.

Selecionador: Pantelis Gavriel.

Portugal (84): Diogo Ventura (2), Pedro Bastos (3), Vladyslav Voytso (7), Miguel Queiroz (5) e Cláudio Fonseca. Jogaram ainda Francisco Amarante (4), Sasa Borovnjak (21), João Guerreiro (5), José Barbosa (6), Sérgio Silva (3), Rafael Lisboa (15) e Gonçalo Delgado (13).

Selecionador: Mário Gomes.

Marcha do marcador: 13-21 (primeiro período), 22-45 (intervalo), 38-62 (terceiro período) e 52-84 (resultado final).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.