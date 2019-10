Portugal bate República Checa e vence grupo na corrida ao Mundial

Hoje às 20:32 Facebook

A seleção portuguesa de futsal venceu este domingo em Viseu a República Checa por 4-1 e garantiu o primeiro lugar do Grupo 8 da Ronda Principal de apuramento para a Ronda de Elite de qualificação para o Mundial de 2020.

Bruno Coelho (12 minutos), Ricardinho (18 e 40) e Pany Varela (34), construíram uma vitória, num jogo em que só a espaços a seleção da República Checa conseguiu dar alguma emoção, como quando empatou a um golo, aos 15 minutos.

Bruno Coelho abriu o marcador para Portugal aos 12 minutos, após assistência de Ricardinho, mas a República Checa empatou pouco depois, aos 15, com Michal Seidler a aparecer ao segundo poste e a bater André Sousa.

Na resposta, aos 18 minutos, Ricardinho aproveitou uma bola perdida em frente à baliza adversária e, depois de sentar Libor Gercak, fez o 2-1 para Portugal. O lance resultou ainda na lesão do guarda-redes checo, que foi obrigado a abandonar o jogo.

No segundo tempo, de bola parada, uma combinação entre Ricardinho e João Matos permitiu a Pany Varela desviar para a baliza e fazer o 3-1, aos 34 minutos.

Ricardinho, a cinco segundos do final, aproveitou uma bola perdida pelos checos para se isolar e fazer, com facilidade, o 4-1 final.

O triunfo valeu o primeiro lugar no grupo a Portugal, num jogo em só a vitória interessava, já que as duas seleções chegaram empatadas a este terceiro e último jogo, ambas com seis pontos, mas com os checos em vantagem (10-1 em golos contra 9-0 de Portugal).

Portugal, que antes tinha vencido a Letónia (4-0) e a Alemanha (5-0), completou o percurso 100% vitorioso no Grupo 8, à frente da República Checa - também vencedora dos dois primeiros jogos e antecipadamente qualificada -, enquanto Alemanha e Letónia foram eliminadas nesta fase.

Na Ronda de Elite, apuram-se diretamente para o Mundial os vencedores de cada uma das quatro poules, enquanto os segundos classificados disputam entre si um 'play-off' para encontrar as restantes seleções europeias qualificadas.

A fase final do Campeonato do Mundo de 2020 disputa-se na Lituânia, entre 12 de setembro e 04 de outubro, nas cidades de Vílnius, Kaunas e Klaipeda.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Multiusos, em Viseu.

Portugal - Letónia, 4-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Bruno Coelho, 12 minutos; 1-1, Michal Seidler, 15; 2-1, Ricardinho, 18; 3-1, Pany Varela, 34; 4-1, Ricardinho, 40.

Sob arbitragem de Admir Zahovic (Eslovénia) Vladimir Kadykov (Rússia) e, as equipas alinharam:

Portugal: André Sousa, Fábio Cecílio, João Matos, Ricardinho e Bruno Coelho. Jogaram ainda Vítor Hugo, André Coelho, Erick, Nilson Miguel, Pedro Cary, Cardinal, Tiago Brito e Márcio Moreira.

Treinador: Jorge Braz.

República Checa: Libor Gercak, Lukas Resetar, Michal Seidler, Michal Holy e Tomás Vnuk. Jogaram ainda Michal Hula, Radim Záruba, Pavel Drozd, David Cerny, Matej Slovacek, Tomás Koudelka, David Drozd e Jan Janovsky.

Treinador: Tomás Neumann.

Assistência: 1550 espetadores.