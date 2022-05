Portugal bate Suécia e fica mais perto dos quartos de final

JN/Agências Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Seleção Nacional de sub-17 venceu a Suécia, por 4-2, na segunda jornada do grupo D do Europeu. O resultado da partida disputada em Lod (Israel) deixou Portugal muito próximo dos quartos de final da prova.

A seleção lusa, que ainda esteve a perder, virou o resultado na primeira parte, a qual atingiu a vencer por 3-1, com golos de Rodrigo Ribeiro (32 minutos), João Veloso (37) e Afonso Moreira (45+1), tendo o mesmo João Veloso (60) 'bisado' na partida, enquanto, por banda dos suecos, marcaram Jardel Kanga (7) e Leonardo de Oliveira (80).

Sub-17 estão mais perto dos 'quartos' Foto: FPF

Com este triunfo, Portugal lidera o grupo D com seis pontos, podendo garantir o apuramento e até mesmo o triunfo no grupo caso não perca com a Dinamarca na última jornada, sendo secundado por dinamarqueses e suecos, ambos com três pontos, enquanto a Escócia ocupa o último lugar, sem qualquer ponto.

Para José Lima, selecionador nacional, acredita que a vitória foi "inteiramente justa" e lembra que Portugal ainda não está apurado.

"É bom termos dois jogos e duas vitórias, mas ainda não estamos apurados. Vamos claramente jogar o encontro com a Dinamarca, ganhar e se não der para ganhar, vamos procurar o empate, que também serve os nossos objetivos. No entanto, o nosso objetivo é ganhar qualquer jogo, sabendo que ainda não estamos apurados, vamos encarar isto com a máxima seriedade. Contudo, se já estivéssemos apurados, encararíamos este jogo com a máxima seriedade na mesma, porque nós estamos a representar a seleção portuguesa e representar esta seleção obriga a que nos entreguemos ao máximo em cada jogo", explicou o técnico.