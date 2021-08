Portugal bate Suíça com o Mundial de 2023 na mira

Hoje às 22:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de basquetebol finalizou a preparação para a qualificação relativa ao Mundial de 2023 com um triunfo sobre a Suíça (76-62), graças a Sasa Borovnjak e a uma grande segunda parte, em Matosinhos.

O poste luso terminou o encontro com 25 pontos e apenas um lançamento de campo falhado (12 em 13), acrescentando ainda seis ressaltos, enquanto, coletivamente, Portugal só sofreu 17 pontos na segunda parte, período em que marcou 39.

A seleção lusa está a preparar a participação no Grupo C da segunda ronda de pré-qualificação para o Mundial de 2023, no qual defronta Suécia e Luxemburgo, em Matosinhos, de 12 a 18 de agosto.

O 'cinco' de Mário Gomes defronta os escandinavos em 12 e 16 de agosto e os luxemburgueses em 13 e 17. Por seu lado, a Suécia enfrenta o Luxemburgo nos dias em 14 e 18.

Para alcançar um lugar na fase de qualificação europeia, juntando-se às 24 equipas já apuradas, Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares do agrupamento.

O Mundial de basquetebol de 2023 realiza-se na Indonésia, Japão e Filipinas, de 1 a 17 de setembro.