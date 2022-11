Portugal bate Uruguai com bis de Bruno Fernandes e segue para os oitavos

André Bucho Hoje às 20:58 Facebook

Seleção nacional venceu o segundo jogo do grupo H por 2-0 e vingou a eliminação de 2018. Bruno Fernandes foi a estrela ao apontar dois golos. Um empate garante o primeiro lugar do grupo

Quatro anos depois de ter sido eliminado pelo Uruguai nos oitavos do Mundial de 2018, a seleção nacional levou a melhor esta segunda-feira, triunfando por 2-0 com um bis de Bruno Fernandes e garantindo o apuramento para os oitavos de final do campeonato do mundo do Catar.

William Carvalho, Pepe e Nuno Mendes ocuparam as vagas de Otávio, Danilo e Raphael Guerreiro em comparação com o jogo frente ao Gana, e Portugal entrou com vontade de ter bola, controlando o jogo, mas incapaz de ferir a defesa uruguaia. Nos primeiros 45 minutos, aliás, a melhor oportunidade foi mesmo dos sul-americanos, com Bentancur a obrigar Diogo Costa a monumental defesa.

Os segundos 45 minutos trouxeram os golos e o brilhantismo de Bruno Fernandes. Descaído na esquerda, o médio do Manchester United cruzou à procura de Cristiano Ronaldo. O capitão não tocou na bola por milímetros, mas estorvou a ação do guarda-redes uruguaio e a bola acabou mesmo por entrar. Antes, já João Félix tinha tido uma excelente oportunidade.

Depois do golo, Portugal sofreu. Baixou no terreno e o Uruguai passou a assumir o jogo. Em cinco minutos, tiveram três oportunidades para marcar. Primeiro, Maxi Gomez atira ao ferro, depois é Luis Suarez a desperdiçar uma boa oportunidade na grande área e Arrascaeta permitiu defesa a Diogo Costa aos 79 minutos.

Até a o apito final, Bruno Fernandes teve nos pés mais duas oportunidades claríssimas que podiam ter dilatado a vantagem, mas a verdade é que Portugal já está nos oitavos de final. Resta saber se continuará como líder do grupo H na última jornada. Para isso, basta um empate frente à Coreia do Sul ou que o Gana não derrote o Uruguai.