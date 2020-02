Portugal bem representado na equipa da semana da Liga Europa

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa da semana da Liga Europa, referente à jornada desta quinta-feira, conta com dois jogadores portugueses e dois futebolistas do Sporting.

A primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa jogou-se na quinta-feira, com o Sporting a ser a única equipa portuguesa a vencer o respetivo jogo. Mas Portugal também esteve bem representado pelo Wolves, que venceu o Espanhol por 4-0, com quatro golos de jogadores lusos.

Por consequência, vários jogadores de ambos os clubes ingressaram na equipa da semana da Liga Europa. Vietto e Coates destacaram-se no Sporting, enquanto Diogo Jota e Rúben Neves foram os melhores do Wolves.

Vietto marcou um dos golos da vitória por 3-1 e foi um dos jogadores mais influentes no processo ofensivo da equipa. Fez ainda um passe para finalização, rematou três vezes à baliza e teve uma taxa de eficácia de passe de 83%.

Coates também marcou no jogo contra o Basaksehir e ainda completou seis cortes, quatro desarmes e ganhou todos os cinco duelos no chão e todos os quatro duelos aéreos que disputou. Ofereceu muita segurança na defesa sportinguista e fez uma das melhores exibições da temporada.

Equipa da semana da Liga Europa Foto: UEFA

Na equipa do Wolves, treinada por Nuno Espírito Santo e que conta com oito portugueses no plantel, foram dois os jogadores que integraram na equipa da semana.

Diogo Jota foi a figura da jornada ao ter marcado um "hat-trick" frente ao Espanhol. Para além dos três golos marcados, o avançado teve 79% de eficácia de passe e foi um dos mais desequilibradores da equipa.

Rúben Neves completou a goleada dos ingleses ao marcar com um potente remate de fora de área. Preencheu o meio campo e teve uma taxa de eficácia de passe de 75%, sendo que também fez um passe para finalização e ainda criou uma grande chance. Completou seis interceções e três desarmes e venceu seis dos sete duelos que disputou no chão.

O resto da equipa da semana conta com o guarda-redes Pau López, da Roma de Paulo Fonseca; com os defesas Touré (Eintracht Frankfurt), Godín (Inter de Milão), Olivera (Getafe); os médios destacados foram Hagi (Rangers), Kamada (Eintracht Frankfurt); a frente de ataque foi completada por Kostic (Eintracht Frankfurt).