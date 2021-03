Portugal chega aos quartos com goleada e nota artística

Rui Farinha Hoje às 22:15 Facebook

Seleção vence e convence. Autor do terceiro golo, Conceição tornou-se no mais jovem atleta a marcar pela equipa das quinas num Europeu de sub-21

Missão cumprida com distinção. Portugal apurou-se para os quartos de final, após golear a Suíça, por 3-0, tendo fechado com chave de ouro a fase de grupos, em que somou três vitórias e não sofreu qualquer golo. Diante dos helvéticos, a equipa das quinas voltou a exibir-se a um excelente nível, sendo que Francisco Conceição, autor do terceiro golo, se tornou, com apenas 18 anos, o mais jovem jogador de sempre a marcar por Portugal num europeu de sub-21. Época inesquecível para o extremo do F. C. Porto. Diogo Queirós e Francisco Trincão assinaram os outros golos.

Com três alterações relativamente ao jogo com a Inglaterra, a partida não podia ter começado melhor para Portugal, que foi seguida na bancada por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Aos três minutos, Diogo Queirós respondeu com um cabeceamento a um bom cruzamento de Vitinha e abriu o marcador. Se a seleção só precisava de um empate para passar, o golo do central do Famalicão tranquilizou a equipa que, na primeira parte, jogou quase sempre como quis. A Suíça, necessitada de pontos para se apurar, praticamente não incomodou.

Na segunda parte, Portugal, liderado por Daniel Bragança - excelente exibição -, descansou com o segundo golo. Tiago Tomás rematou contra o guarda-redes e, na recarga, Trincão não perdoou. Recém-entrado em campo, Francisco Conceição festejou o terceiro. Na raça, ganhou uma bola ao central Van der Werff e, com o pé esquerdo, atirou com classe para o fundo das redes de Racioppi.

A expulsão do suíço Muheim tornou ainda mais fácil a tarefa dos portugueses, na reta final. Com a vitória guardada no bolso, a equipa das quinas jogou na expectativa e o duelo baixou drasticamente de ritmo, sem mais oportunidades.

Itália a caminho

No final do mês de maio, nos quartos de final, Portugal defronta a Itália, país que ficou no segundo lugar no Grupo B. Orientados por Paolo Nicolato, os transalpinos abriram a fase de grupos com uma goleada, por 4-0, sobre a Eslovénia, seguindo-se empates frente a Espanha (0-0) e República Checa (1-1).

No histórico de confrontos nos sub-21 entre os dois países, Portugal está em desvantagem com a Itália: em 18 partidas, venceu seis contra três empates e nove derrotas.