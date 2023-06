Portugal com a maior média de faltas e cartões nas 10 principais ligas da UEFA

JN/Agências Hoje às 10:27 Facebook

Twitter

Partilhar

No top 10 das ligas europeias, a portuguesa lidera os rankings de faltas assinaladas e de cartões por jogo. Gustavo Correia foi o árbitro com maior média de infrações por encontro e Tiago Martins o mais rigoroso no capítulo disciplinar, quando pesado o total de cartões exibidos com o número de partidas dirigidas em toda a temporada.

A Liga portuguesa registou na temporada 2022/2023 a maior média de faltas assinaladas e de cartões exibidos por jogo entre os campeonatos que ocupam os 10 primeiros lugares no ranking da UEFA.

No total das 34 jornadas e dos 306 jogos realizados foram marcadas 8681 infrações na Liga portuguesa - sétima classificada na hierarquia da UEFA - ou seja uma média de 28,4 por partida.

PUB

Gustavo Correia foi o árbitro com maior média de faltas assinaladas por jogo no campeonato, enquanto Tiago Martins foi o que mostrou mais cartões amarelos por partida.

De acordo com as estatísticas disciplinares de cada partida divulgadas no site oficial da Liga de clubes (LPFP), o juiz da Associação de Futebol do Porto, de 31 anos, foi escalado para dirigir 16 encontros da última edição do campeonato, tendo terminado a prova com um total de 532 faltas assinaladas, ou seja uma média de 33,3 infrações por jogo, mais cinco do que a média de faltas da competição (28,4).

Contudo, o árbitro que mais faltas registou em toda a competição foi Fábio Veríssimo (AF Leiria), com um total de 639, mas com mais encontros dirigidos (21), pelo que a média acabou por ser inferior à de Gustavo Correia, com 30,4 assinaladas por partida.

No polo oposto, Tiago Martins (AF Lisboa) foi o juiz com média mais baixa de infrações em 2022/2023, com 22,7 por encontro, logo seguido por Manuel Mota (AF Braga), que registou 23, e Cláudio Pereira (AF Aveiro), com 24,3.

Ainda que tenha sido o árbitro com menor média de faltas por jogo, Tiago Martins acabou por ser o que registou maior média de cartões amarelos exibidos por encontro (7,4), face aos 74 que mostrou nas 10 partidas que dirigiu, à frente de Gustavo Correia (6,5) e de António Nobre (6,3).

Em termos totais, Fábio Veríssimo (122), Artur Soares Dias (122) e Manuel Oliveira (115) integram o pódio dos árbitros com mais cartões amarelos exibidos em toda a Liga 2022/2023.

Voltando à média de faltas assinaladas por jogo na Liga, a segunda pior marca pertenceu ao campeonato austríaco, o último posicionado no top 10 da UEFA, que registou 27,5 infrações por encontro, num total de 5339 faltas em 194 jogos, enquanto a Liga da Bélgica surge a seguir, com 25,2 faltas por partida (7696 em 306 jogos).

Em sentido inverso, o campeonato dos Países Baixos (Eredivisie) não chegou sequer às 20 faltas em média (19,8), seguindo-se Inglaterra (Premier League), com 21,1, e Alemanha (Bundesliga), com 22,6.

Também no capítulo dos cartões, Portugal ficou na cauda do top 10, com uma média de 5,6 cartões exibidos por jogo, entre amarelos e vermelhos. Nos 306 jogos do campeonato luso, os árbitros mostraram um total de 1606 amarelos e 112 vermelhos.

A La Liga (Espanha), com 5,1 cartões por partida, e a Serie A (Itália), com 4,6, aparecem logo acima do campeonato luso, enquanto a Eredivisie, tal como sucedeu na vertente das faltas, foi a prova com menor média de cartões (três), seguida de muito perto pela Ligue 1 (França), com 3,3, e da Premier League, com 3,7.

De resto, Portugal teve a média mais elevada de cartões amarelos (5,2) e só não repetiu o resultado nos vermelhos porque, neste particular, a Espanha teve um registo pior, com 0,4 contra 0,36 da Liga lusa.