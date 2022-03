Portugal com estatuto de cabeça de série no sorteio do Mundial

Seleção das quinas evita Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Catar na primeira fase.

Portugal ocupa o lugar de cabeça de série do sorteio do Mundial 2022, que terá lugar esta sexta-feira, em Doha, no Catar. O onze luso, oitavo no Ranking da FIFA, aproveita o afastamento da Itália para se juntar às restantes seis melhores classificadas na hierarquia do futebol: Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha. Um leque de seleções que evitará na primeira fase, assim bem como a anfitriã (Catar), ainda incluída neste lote.

Com 27 dos 32 lugares já definidos é possível fazer um esboço dos vários potes para o sorteio e perceber os possíveis adversários:

Pote 1: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha, Portugal

Pote 2: Países Baixos, México*, Alemanha, Estados Unidos*, Dinamarca, Suíça, Uruguai, Croácia

Pote 3: Japão, Irão, Sérvia, Marrocos, Coreia do Sul, Polónia, Senegal, Tunísia

Pote 4: Canadá, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões e as seleções que garantirem as três vagas ainda em aberto via play-offs

PUB

*seleções praticamente apuradas