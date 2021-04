JN Hoje às 20:33 Facebook

A seleção nacional feminina perdeu com a Rússia, por 1-0, no estádio do Restelo, esta sexta-feira, na primeira não do play-off de qualificação para o Europeu de 2022.

Numa partida equilibrada, o golo de Korovkina, aos 51 minutos, deixou a formação do leste europeu em vantagem na eliminatória.

A segunda mão está agendada para a próxima terça-feira, dia 13 de abril, pelas 15 horas, em Moscovo.