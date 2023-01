Portugal confiante para a estreia no Mundial de andebol

JN/Agências Hoje às 13:52 Facebook

André Gomes elogia a Islândia, mas acredita que a seleção portuguesa pode ganhar o primeiro jogo.

O lateral André Gomes considera que Portugal já trabalhou todos os detalhes para o jogo de quinta-feira com a Islândia e que a equipa lusa está confiante para a estreia no Mundial de andebol, em Kistianstad, na Suécia.

"Tudo o que era necessário trabalhar, defesa, ataque e pontos-chave, já foram tratados e detalhados e a equipa está confiante e com um modelo para jogar", disse à Lusa André Gomes, de 24 anos, que representa o MT Melsungen, da Alemanha.

André Gomes considera a Islândia "uma das seleções candidatas às medalhas" no Mundial, que decorre até 29 de janeiro, na Suécia e na Polónia, e no qual Portugal participa pela segunda vez consecutiva, depois de em 2021 ter alcançado o 10.º lugar, melhor classificação de sempre na prova.

"Nós já lhes ganhámos, num Mundial [vitória por 25-23 na primeira fase da edição de 2021], e se estivermos focados conseguiremos fazê-lo outra vez", recordou.

Além da Islândia, Portugal defronta no Grupo D a Coreia do Sul, no sábado, e a Hungria, na segunda-feira.

"A Islândia tem estado sempre bem nos campeonatos internacionais. Conhecemos bem a equipa deles e todos os jogadores são bons individualmente, jogam nos principais campeonatos, pelo que é um grande adversário", afirmou o lateral esquerdo.

De regresso à seleção após ter falhado o Euro2020 devido a lesão, prova em que Portugal não conseguiu passar da primeira fase, André Gomes traça como objetivo, comum ao restante grupo, superar o 10.º lugar alcançado há dois anos no Egito.