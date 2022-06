Portugal confirma qualidades com o Europeu à porta

Rui Almeida Santos Ontem às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Seleção nacional voltou a deixar boas indicações no teste (1-1) com a Austrália. Lesão de Jéssica Silva preocupa

Futebol Feminino Na véspera do teste com a Austrália, o último antes do Euro 2022, Francisco Neto, selecionador nacional, tinha admitido que, mais do que o resultado, interessava-lhe perceber a resposta da equipa diante de um adversário com outro peso no panorama internacional. Se o 1-1 não satisfaz totalmente, o técnico terá ficado bem agradado com a exibição, sobretudo na primeira parte, podendo lamentar-se da falta acerto no momento da finalização e da lesão de Jéssica Silva.

Mesmo sem algumas das principais figuras, como a atacante do Chelsea Sam Kerr à cabeça, a seleção australiana impunha outro respeito que a Grécia, que Portugal tinha batido por 4-0 e 1-0 nos dois últimos jogos de preparação, mas o rumo que a partida tomou foi em tudo idêntico aos duelos com a seleção helénica.

Bem organizada e intensa na reação à perda da bola, a equipa portuguesa asfixiou o adversário no primeiro tempo, só que a finalização não acompanhava as boas ideias lusas. No único assombro ofensivo da Austrália em toda a etapa inicial, Emily van Egmond, solta na área, rematou por cima. Nada que tenha assustado de sobremaneira Portugal, que se ia deixando levar pelo talento de Kika Nazareth e podia ter marcado, em cima do intervalo, por Tatiana Pinto.

A segunda parte trouxe consigo as principais adversidades para a seleção nacional na fase de preparação para o Europeu, a maior das quais a lesão de Jéssica Silva, uma dor de cabeça inesperada para Francisco Neto em vésperas do arranque da fase final da prova.

Sem o fôlego do primeiro tempo, Portugal viu a Austrália crescer no jogo e acabou por sofrer aos 73 minutos, num contra-ataque finalizado por Princess Ibini. Perto do fim, Telma Encarnação empatou e ainda ficou perto da reviravolta num par de situações.