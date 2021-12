Portugal conhece adversários da Liga das Nações na quinta-feira

JN Hoje às 18:06 Facebook

Sorteio será realizado em Nyon, na Suíça, às 17 horas de quinta-feira. Portugal integra o pote 2.

A Seleção Nacional ficará a saber os adversários na primeira fase da próxima edição da Liga das Nações esta quinta-feira, pelas 17 horas. Portugal está no pote 2 da Liga A e, por isso, não poderá ser sorteado contra Alemanha, Países Baixos e Dinamarca, que integram esse mesmo pote.

Será sorteada junto à equipa portuguesa um conjunto de cada um dos restantes três potes, formando assim um grupo de quatro seleções. No pote 1 estão Espanha, Itália, Bélgica e França. Polónia, Inglaterra, Croácia e Suíça completam o pote 3, enquanto o pote 4 é composto por Áustria, Hungria, República Checa e País de Gales.

Nesta edição, as Ligas A, B e C contarão com quatro grupos de quatro equipas, enquanto a Liga D terá apenas dois grupos, um com quatro emblemas e outro com três.

Avançam para a Fase Final da competição os vencedores de cada grupo da Liga A, enquanto os vencedores dos grupos nas restantes ligas serão promovidos à superior. Os últimos classificados nas ligas A e B são despromovidos. As equipas que ocuparem o quarto posto da Liga C irão disputar um "play-out" para decidir a despromoção à Liga D.

Portugal, recorde-se, venceu a primeira edição da competição, em 2019. A França é a atual detentora do título.