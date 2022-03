Portugal conhece adversários no Mundial2022 com o conforto dos cabeças de série

JN/Agências Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de futebol fica nesta sexta-feira a conhecer os adversários na fase de grupos do Mundial2022, com o conforto de evitar os adversários mais fortes no sorteio que se realiza no Catar, organizador do torneio.

Apesar de ter conquistado a qualificação no 'prolongamento', tendo sido obrigado a disputar os play-offs da zona europeia, Portugal integra o pote 1, destinado aos cabeças de série, no sorteio com início às 19:00 (17:00 em Lisboa), em Doha.

A equipa das 'quinas' evitará, além do país anfitrião do Campeonato do Mundo, as seis seleções mais bem classificadas no ranking da FIFA: Brasil (campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), Bélgica, França (1998 e 2018), Argentina (1978 e 1986) Inglaterra (1966) e Espanha (2010).

Portugal, Bélgica e Catar (cuja presença no pote 1 advém unicamente do facto de organizar a prova) são as únicas seleções do pote 1 que nunca ergueram o troféu, mas a formação lusa poderá ter de enfrentar um dos países com mais títulos, a Alemanha, que integra o pote 2.

Além dos germânicos, campeões em 1954, 1974, 1990 e 2014, o grupo das segundas equipas mais fortes integra o Uruguai, vencedor em 1930 e 1950 e responsável pela eliminação de Portugal no Mundial2018 (2-1 nos oitavos de final), Croácia, vice-campeã em exercício, Países Baixos, vice-campeões em 1974, 1978 e 2010, Suíça, Dinamarca, Estados Unidos e México.

No pote 3, entre as menos 'recomendáveis' estão a Polónia, Sérvia, que em novembro de 2021 venceu por 2-1 na Luz e terminou na frente do grupo A europeu de qualificação, relegando Portugal para os 'play-off', e o Senegal, campeão africano em título.

Mais acessíveis parecem ser a Coreia do Sul, cujo selecionador é o treinador português Paulo Bento, Irão, Japão, Marrocos e Tunísia, enquanto o pote 4 está reservado às cinco seleções com pior classificação no ranking da FIFA e aos vencedores dos três play-offs ainda por decidir.

PUB

Canadá, Camarões, Equador, Arábia Saudita e Gana já têm lugar reservado, recebendo a companhia do último vencedor dos 'play-offs' europeus (País de Gales, Escócia ou Ucrânia), do confronto entre Ásia (Austrália ou Emirados Árabes Unidos) e América do Sul (Peru) e entre Oceânia (Nova Zelândia) e América do Norte e Centro (Costa Rica).

O triunfo por 2-0 alcançado na terça-feira sobre a Macedónia do Norte, com dois golos do médio Bruno Fernandes, na final do caminho C dos 'play-off' europeus, valeu à equipa liderada pelo selecionador Fernando Santos um lugar entre as 29 seleções com lugar no sorteio, às quais se juntarão mais três.

As 32 seleções finalistas do Mundial2022 serão distribuídas por oito grupos de quatro equipas (designados pelas letras A a H), compostos por uma formação proveniente de cada pote constituído com base no ranking da FIFA de hoje, com a obrigatoriedade de o Qatar ficar incluído no Grupo A.

As restantes sete seleções do pote 1 serão sorteadas na primeira posição das restantes 'poules' e nenhum grupo poderá ter mais do que um representante de cada continente, à exceção da Europa, que apura 13 equipas e poderá ter, no máximo, duas formações no mesmo agrupamento.

Portugal vai participar pela oitava vez no Campeonato do Mundo (a sexta consecutiva, após as presenças em 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018), cuja fase final da edição de 2022 se vai realizar no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Distribuição das seleções pelos potes:

- Pote 1:

Catar (país organizador)

Brasil

Bélgica

França

Argentina

Inglaterra

Espanha

Portugal

- Pote 2:

Países Baixos

Dinamarca

Alemanha

México

Estados Unidos

Suíça

Croácia

Uruguai

- Pote 3:

Senegal

Irão

Japão

Marrocos

Sérvia

Polónia

Coreia do Sul

Tunísia

- Pote 4:

Canadá

Camarões

Equador

Arábia Saudita

Gana

País de Gales, Escócia ou Ucrânia

Austrália, Emirados Árabes Unidos ou Peru

Nova Zelândia ou Costa Rica