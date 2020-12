Portugal conhece esta tarde os rivais no caminho para o Mundial 2022

Hoje às 11:38 Facebook

O quinto lugar no ranking da FIFA coloca Portugal entre os cabeças de série ao sorteio da zona de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2022, no Catar, a realizar na tarde (17 horas) desta segunda-feira em Zurique (Suíça). A seleção de Fernando Santos evita, assim, as outras nove potências futebolísticas do Velho Continente colocadas no Pote 1, a saber: Bélgica, França, Inglaterra, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Holanda.

Mas ainda restam alguns ossos duros de roer em termos desportivos nos restantes cinco potes, constituídos também a partir do ranking, casos das seleções da Polónia, Suíça e Suécia (Pote 2), Rússia, Hungria (adversária de Portugal na fase final do Europeu de 2020) e Islândia (Pote 3) e Bósnia Herzegovina e Eslovénia (Pote 4).

O sorteio dos dez grupos (de A a J) terá algumas condicionantes, nomeadamente quanto a embates proibidos, a restrições devido ao inverno e a viagens excessivas. Os duelos de seleções que não se podem verificar devido a conflitos armados, presentes e passados, e diplomáticos são os seguintes: Arménia-Azerbaijão, Gibraltar-Espanha, Kosovo-Bósnia Herzegovina, Kosovo-Sérvia, Kosovo-Rússia e Ucrânia-Rússia. Bielorrússia, Estónia, Ilhas Faroe, Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia, Noruega, Rússia e Ucrânia foram os dez países identificados como de risco em termos climáticos (invernos rigorosos), pelo que só um máximo de dois deles pode coincidir no mesmo grupo. Cazaquistão (Nur-Sultan), Azerbaijão (Baku) e Islândia (Reiquejavique) são os países considerados de viagens excessivas para alguns países. Nesse sentido, por exemplo, Portugal sabe que não poderá apanhar em simultâneo o Cazaquistão e o Azerbaijão. Por último, as cinco seleções do Pote 6 serão colocadas nos últimos cinco grupos (de F a J), os quais serão constituídos por seis países.

Portugal garantirá automaticamente um lugar no Mundial de 2022 - se for apurado será a 12.ª presença consecutiva em fases finais de Europeus e Mundiais neste milénio -, que se irá jogar, em princípio, entre 21 de novembro e 18 de dezembro, se vencer o grupo. Se for segundo, a qualificação passa por ganhar o grupo de quatro seleções em que calhar no play-off, a disputar a uma só mão.

A fase de grupos do apuramento da UEFA para o Catar disputa-se no próximo ano. Está previsto que comece a 24 de março e termine a 16 de novembro. Segue-se o play-off. Ao todo, a Europa estará representada por 13 seleções no Mundial do Catar, onde a França, caso se qualifique, defenderá o título conquistado em 2018, na Rússia.

Eis a constituição dos seis potes para o sorteio de qualificação da Zona Europeia para o Mundial 2022:

POTE 1

Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Holanda

POTE 2

Suíça, País da Gales, Polónia, Suécia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Eslováquia e Roménia

POTE 3

Rússia, Hungria, República da Irlanda, República Checa, Noruega, Irlanda do Norte, Islândia, Escócia, Grécia e Finlândia

POTE 4

Bósnia-Herzegovina, Eslovénia, Montenegro, Macedónia do Norte, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia e Luxemburgo

POTE 5

Arménia, Chipre, Ilhas Faroé, Azerbaijão, Estónia, Kosovo, Cazaquistão, Lituânia, Letónia e Andorra

POTE 6

Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino