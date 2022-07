Portugal conquista mais três medalhas e já leva 21 nos Jogos do Mediterrâneo

JN Ontem às 22:49 Facebook

Lorène Bazolo, no atletismo, Rafaela Azevedo na natação e Maria Inês Barros, no tiro com armas de caça, aumentaram as conquistas portugueses na Argélia.

Portugal ganhou, este domingo, mais três medalhas e elevou para 21 as medalhas conquistadas nesta edição dos Jogos do Mediterrâneo, a decorrer na Argélia: seis de ouro, oito de prata e sete de bronze.

Depois da prata nos 100 metros, Lorène Bazolo conseguiu o bronze nos 200 metros e fechou o dia da melhor forma.

"Tecnicamente, não foi uma corrida boa. Depois, quando senti que não estava a correr bem, quis mesmo lutar para estar no pódio. Pronto, consegui o terceiro lugar", declarou a velocista, de 39 anos, que correu a distância em 23,20 segundos só atrás da egípcia Bassant Hemida, com um tempo de 22,47, e da cipriota Olivia Fotopoulou, com 23,01.

Já na natação, Rafaela Azevedo conquistou a medalha de bronze nos 50 metros costas, ao nadar a final em 28,86 segundos.

Por outro lado, Maria Inês Barros ficou com a medalha de prata na prova de fosso olímpico do tiro com armas de caça. A atleta lusa, de 20 anos, acertou 27 tiros na final e só foi batida pela olímpica francesa Carole Cormenier, com 28.