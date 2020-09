Portugal conquista o sétimo título europeu na Nazaré

JN Hoje às 18:42 Facebook

A seleção portuguesa de futebol de praia conquistou, este domingo, a Superfinal da Liga Europeia, somando o sétimo título do palmarés e segundo consecutivo, ao vencer a Suíça, por 5-4, na quinta e última jornada.

Portugal, que também é o atual campeão do Mundo, teve pela frente uma seleção helvética que lutou até ao último instante pelo triunfo e dificultou até onde conseguiu a tarefa lusa.

As quinas marcaram primeiro, por Léo Martins, mas os suíços igualaram por Ott, mas ainda antes do final do primeiro período André Lourenço devolveu a vantagem ao conjunto luso. No parcial seguinte, Léo Martins fez o 3-1, mas o adversário conseguiu igualar com um bis de Stankovic no espaço de um minuto.

Belchior devolveu logo a seguir a liderança no marcador à seleção nacional, mas um golo de Elliot deixou a decisão do título para o derradeiro período. Aí, valeu a inspiração de Léo Martins para Portugal garantir a sétima vitória num Europeu.

Com este desfecho a seleção lusa terminou a prova com 12 pontos, mais três do que a Suíça. A Ucrânia derrotou a França, por 7-2, e garantiu o terceiro lugar (4 pontos) à frente dos gauleses (3). A Alemanha foi a quinta e última, com zero pontos.

Elinton Andrade foi considerado o melhor guarda-redes da prova e Léo Martins venceu o prémio de melhor jogador. Stankovic (Suíça) foi o melhor marcador.