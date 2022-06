Portugal conquista prata nos Europeus

JN/Agências Hoje às 20:08 Facebook

A ginástica portuguesa conquistou a sua segunda medalha nos Europeus de trampolins, com a equipa sénior feminina de duplo-mini trampolim a garantir a prata em Rimini, Itália.

Diana Gago, Sara Guido e Maria Carvalho somaram 12 pontos, a somente um do ouro da Grã-Bretanha e com mais um do que o bronze da Espanha.

Ontem, Portugal já foi vice-campeão da Europa de equipas masculinas, com o quarteto formado por Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Lucas Santos e Ruben Tavares.

Portugal está representado no campeonato da Europa de trampolins, que decorre até domingo, por 24 ginastas nas competições de seniores masculinas e femininas, e por igual número nas competições de juniores.