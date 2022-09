Portugal conquista três pratas nos Europeus de aquabike

JN/Agências Hoje às 14:07 Facebook

Lino Araújo (Run GP1), Matteo Valente (Ski GP2) e Diogo Barbosa (Ski GP3) sagraram-se vice-campeões europeus de aquabike em motonáutica, no fim de semana.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM) deu conta dos resultados obtidos na etapa final dos campeonatos, no lago de Levelek, na Hungria, onde, além das três medalhas de prata, a comitiva lusa subiu mais três vezes ao pódio.

Luísa Beja (Ski GP3), categoria na qual foi a única representante feminina, Martim Marques (GP 3) e Paulo Nunes (Freestyle) arrebataram as medalhas de ouro.

O aquabike divide-se em duas disciplinas, 'runabout', com as habitualmente designadas de motas de água, sendo divididas as categorias por potência (GP1 até 450 cavalos, GP2 até 300 e GP4 para motas de série), e 'ski', para os 'jet-ski', igualmente assim escalonados.