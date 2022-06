Portugal consegue a primeira medalha nos Jogos do Mediterrâneo

JN/Agências Hoje às 21:32 Facebook

Portugal conquistou, esta segunda-feira, a primeira medalha nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022 no torneio por equipas de ténis de mesa feminino. O bronze foi conseguido pela equipa composta por Jieni Shao, Inês Matos e Matilde Pinto, que bateu a Sérvia, por 3-1.

A olímpica Jieni Shao, 52.ª do 'ranking', começou por bater Sabina Surjan, 125.ª, por 3-1, antes de Matilde Pinto, que é 346.ª aos 16 anos, perder pelo mesmo resultado com Izabela Lupulesku, 110.ª. Em pares, Shao e Inês Matos, de 17 anos, levaram a melhor sobre Tijana Jokic, 310.ª, e Surjan, por 3-0, antes da mais experiente das lusas fechar o pódio ao bater Lupulesku por 3-1.

Esta é a primeira medalha portuguesa em Oran2022, que arrancou oficialmente no sábado, e a segunda no ténis de mesa desta competição, depois do bronze em Tarragona2018 pela equipa masculina.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram no sábado e decorrem até 6 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.