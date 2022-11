Portugal consegue pela segunda vez apuramento à segunda jornada

JN/Agências Hoje às 21:10, atualizado às 21:36 Facebook

A seleção portuguesa de futebol garantiu hoje um lugar nos oitavos de final do Mundial2022, ao bater o Uruguai por 2-0, ultrapassando a fase de grupos pela quinta vez e segunda dispensando a última ronda, como em 2006.

Depois do triunfo face ao Gana (3-2) na ronda inaugural, junto ao nulo entre Coreia do Sul e Uruguai, Portugal ficou a um triunfo da qualificação e não desperdiçou hoje a oportunidade, repetindo, graças a um bis de Bruno Fernandes (54 e 90+3 minutos, o segundo de penálti), o feito único de há 16 anos.

Em 2006, na Alemanha, os então comandados pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari estrearam-se com um triunfo por 1-0 face a Angola e venceram no segundo jogo o Irão por 2-0, garantindo desde logo um lugar nos oitavos de final.

Já qualificado, Portugal conseguiu o pleno de triunfos na fase de grupos, ao vencer, mesmo com várias poupanças, o México por 2-1, para vencer o Grupo D, com nove pontos, contra quatro dos mexicanos, dois dos angolanos e um dos iranianos.

Quarenta anos antes, na estreia, em 1966, em Inglaterra, a formação das 'quinas' também entrou com dois triunfos, face a Hungria (3-1) e Bulgária (3-0), mas só garantiu o apuramento, então para os quartos de final, ao terceiro jogo.

O encontro foi com o Brasil, então bicampeão mundial em título - viria a chegar ao terceiro título em 1970 -, e Portugal logrou a qualificação e o pleno de triunfos, ao bater os canarinhos por 3-1, num jogo em que Eusébio bisou.

Em 2010, que abriu com um empate (0-0 com a Costa do Marfim) e uma vitória (7-0 à Coreia do Norte), e em 2018, prova também iniciada com uma igualdade (3-3 com a Espanha) e um triunfo (1-0 a Marrocos), Portugal também se apurou ao terceiro jogo.

Há 12 anos, bastou um nulo com o Brasil e, na anterior edição, um empate a um com o Irão.

Nas outras três presenças, Portugal ficou-se pela fase de grupos, com um triunfo e um desaire a abrir 1986, uma derrota e uma vitória a começar 2002 e uma desaire e um empate no arranque na edição de 2014.