Portugal continua invencível e está nas meias-finais do Europeu sub-20

Nesta terça-feira, no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Gaia, Portugal venceu a Dinamarca, por 26-20, e garantiu o primeiro lugar da Main Round. Com este triunfo, as "Quinas" têm presença garantida nas meias-finais do Europeu sub-20.

Uma caminhada de sonho e que promete não ficar por aqui. Portugal deu seguimento, esta terça-feira, ao bom momento que tem demonstrado no Europeu sub-20 e ao vencer a Dinamarca (26-20), no primeiro jogo da Main Round, garantiu presença nas meias-finais da prova, algo que já tinha acontecido em 2018.

Num duelo dominado pela equipa lusa de início ao fim, Francisco Costa voltou a ser a estrela mais cintilante, com 10 golos. Ao intervalo, as "Quinas" já venciam por 17-10, e no regresso do descanso controlaram a vantagem com muito mérito.

Portugal, que soma quatro pontos, garante, assim, o primeiro lugar do Grupo, mesmo que quarta-feira perca o jogo frente à Hungria. As meias-finais estão marcadas para sábado.