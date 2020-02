Portugal de fora da Liga Europa? Não é bem assim...

Nuno Barbosa Hoje às 00:08 Facebook

Braga, F. C. Porto, Sporting e Benfica foram afastados das competições europeias, nos 16 avos de final da Liga Europa, mas Portugal estará representado em metade das equipas que vão disputar os oitavos de final daquela competição, assim o Eintracht Frankfurt segure, esta sexta-feira, na Áustria, ​​a vantagem que trouxe da primeira mão (4-1), frente ao RB Salzburgo.

A Olympiacos (Pedro Martins, José Sá, Rúben Semedo e Cafú), Wolverhampton (Nuno Espírito Santo, Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Podence e Diogo Jota), Roma (Paulo Fonseca), Sevilha (Rony Lopes), Shakhtar Donetsk (Luís Castro), Manchester United (Diogo Dalot e Bruno Fernandes) e Getafe (Antunes) pode juntar-se, hoje, o Eintracht Frankfurt (André Silva e Gonçalo Paciência), garantindo a representação lusitana nos oitavos de final da Liga Europa.

Das 16 equipas que se apuraram para a fase seguinte daquela prova europeia, metade tem ligações diretas a Portugal, mesmo excluindo das contas outros elementos das diferentes equipas técnicas que não o treinador principal. Este é um dado que, de certa forma, ajuda a atenuar o facto de, pela primeira vez desde 1978/79, não haver pelo menos uma equipa portuguesa a atingir a barreira dos oitavos de final das competições europeias.

No que toca exclusivamente à Liga Europa, o nosso país ainda se pode orgulhar de ter dois jogadores cá nascidos a liderar a tabela dos melhores marcadores da prova. Diogo Jota (Wolverhampton) e Bruno Fernandes (Sporting/Manchester United), apontaram seis golos cada um na competição e partilham o lugar mais alto do pódio com Sporar (Slovan Bratislava/Sporting), Kamada (Eintracht Frankfurt) e Morelos (Rangers).

Resta agora perceber se alguma das equipas referidas logrará vencer a presente edição da Liga Europa, troféu esse que, desde 2010/11, quando foi conquistado pelo F. C. Porto, tem sido dividido entre equipas inglesas (Chelsea duas vezes e Manchester United uma) e espanholas (Atlético Madrid duas vezes e Sevilha três).

Recorde, agora, todos os resultados finais (conjunto das duas mãos) destes 16 avos de final da Liga Europa:

Braga-Rangers, 2-4

Gent-Roma, 1-2

Malmo-Wolfsburgo, 1-5

LASK Linz-AZ Alkmaar, 3-1

Basileia-APOEL, 4-0

F. C. Porto-Bayer Leverkusen, 2-5

Basaksehir-Sporting, 5-4 (após prolongamento)

Espanyol-Wolverhampton, 3-6

Benfica-Shakhtar Donetsk, 4-5

Inter Milão-Ludogorets, 4-1

Man. United-Club Brugge, 6-1

Arsenal-Olympiacos, 2-2 (após prolongamento, com triunfo grego pelos golos fora)

Sevilha-Cluj, 1-1 (triunfo espanhol pelos golos fora)

Celtic-Copenhaga, 2-4

Ajax-Getafe, 2-3

RB Salzburgo-Eintracht Frankfurt: Hoje às 17 horas, com 1-4 na primeira mão