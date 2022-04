Portugal de olhos postos na Alemanha e no futuro. "Evolução não vai ficar por aqui"

JN/Agências Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Dolores Silva considera que a seleção portuguesa de futebol feminino tem vindo a acercar-se das maiores potências e garante que Portugal vai procurar "o melhor resultado possível" perante a Alemanha, na qualificação para o Mundial.

"Passo a passo, temos vindo a crescer e estamos a aproximar-nos cada vez mais das seleções de topo. O nosso pensamento tem sempre de passar por dar o nosso melhor e focarmo-nos no que trabalhámos durante a preparação para o jogo, sabendo sempre que é um adversário que dispensa apresentações, com jogadoras fortíssimas a nível individual e nos melhores clubes da Europa", sublinhou Dolores Silva, aos jornalistas.

Contudo, a experiente futebolista, de 30 anos, que já jogou nos clubes germânicos do Jena e do Duisburgo, frisou que, "independentemente disso, é preciso trabalhar e focar na preparação para o jogo", de maneira a tentar "fazer o melhor resultado possível", agregando todas as capacidades, união e sacrifício do plantel luso.

A evolução do futebol feminino também foi destacada por Dolores Silva, que considera que, atualmente, existe "muito talento, cada vez mais oportunidades e as mais jovens já estão muito mais preparadas", olhando para o crescimento "com muita felicidade".

"Olhar agora para o futebol feminino cada vez me deixa mais feliz. A evolução tem sido permanente e não vai ficar por aqui. Ver esta geração a chegar é sempre um motivo de realização e de que o futebol feminino está a tomar os rumos certos", disse a jogadora.

Portugal, que nunca esteve presente na fase final de um Campeonato do Mundo de futebol feminino, defronta a Alemanha no sábado, em Bielefeld, pelas 15.10 horas, e recebe a Bulgária quatro dias depois, em 12 de abril, no Estádio Cidade de Barcelos.

A quatro jornadas do final do apuramento, a Alemanha lidera o Grupo H, com 18 pontos, seguida de Portugal, com 13, da Sérvia, com 12, e da Turquia com sete. Israel e Bulgária seguem em quinto, sem qualquer ponto e menos um jogo disputado. Apuram-se para a fase final do Mundial os primeiros classificados e os três melhores segundos.