Portugal defronta Alemanha no play-off de acesso ao Mundial de andebol feminino

A seleção alemã será a adversária de Portugal no play-off de acesso ao Mundial de andebol feminino de 2021, cuja fase final se realizará em Espanha, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

Portugal receberá inicialmente as alemãs, com a primeira mão a estar marcada para 16 ou 17 de abril e a segunda mão, em solo germânico, para 20 ou 21 do mesmo mês.

A seleção portuguesa nunca se apurou para o torneio e vai enfrentar, em busca da qualificação inédita, uma equipa com 23 participações (em 25 possíveis) e uma vitória, em 1993.

Depois de se apurarem ao lado da Turquia, dada a desistência da Finlândia, na fase inicial de qualificação, as lusas chegam ao play-off e estão a um passo do Mundial, marcado para o período entre 1 e 19 de dezembro deste ano, em Espanha.

Citado pela Federação de Andebol de Portugal, o selecionador nacional, Ulisses Miguel Pereira, realçou que a Alemanha é uma "potência mundial de andebol", mas disse orientar um grupo "motivadíssimo" para fazer história.

"Assumimos, desde o início desta caminhada, a vontade de conquistar algo que nunca antes tinha sido conseguido pelo andebol feminino português. (...) Estamos a dois jogos de o conseguir e estamos todos motivadíssimos para conseguir esse feito histórico", destacou.

Ao analisar o adversário, o treinador viu "uma defesa muito forte, de grande dimensão", na qual é alicerçado o jogo germânico, que tem ainda "atiradoras perigosas" e uma diferença em estatura e peso "incomparável".

Para o contrariar, lembrou "o jogo rápido, transições e criatividade" lusas, armas para fazer "algo em que poucos no mundo do andebol acreditam", admitiu.