Portugal defronta Hungria, Islândia e Holanda no Europeu de 2022

A seleção de andebol vai disputar a primeira fase do Europeu de 2022 integrada no Grupo B, com a Hungria, um dos anfitriões, Islândia e Holanda, em Budapeste, ditou esta quinta-feira o sorteio da prova.

O Europeu de andebol de 2022, em que a Espanha defende o título conquistado em 2020, está agendado para decorrer entre 13 e 30 de janeiro, na Hungria (Budapeste, Debrecen e Szeged) e na Eslováquia (Bratislava e Kosice).

Na 15.ª edição do torneio continental, a seleção nacional cumprirá a sétima participação, depois das presenças em 1994 (12.º lugar), 2000 (sétimo), 2002 (nono), 2004 (14.º), 2006 (15.º) e 2020 (sexto).

Portugal, que foi um dos cabeças de série do sorteio, realizado em Budapeste, na Hungria, apurou-se para a fase final com a vitória no Grupo 4 da qualificação, impondo-se à Islândia, que vai reencontrar no Euro2022, Lituânia e Israel.

A seleção portuguesa, que também já tinha medido forças com a Islândia no Euro2020 (derrota por 28-25), em que terminou em sexto, alcançando a sua melhor classificação, volta também a defrontar a Hungria, que venceu por 34-26 na última edição.

O sorteio afastou algumas seleções indesejáveis como a Dinamarca, campeã mundial, Suécia, Sérvia, Rússia e França, e colocou Portugal num grupo, à partida, equilibrado, mas ao seu alcance, uma vez que os dois primeiros passam à fase principal.

O facto de ter uma das seleções anfitriãs do Europeu no grupo, a Hungria, e jogar em Budapeste a primeira fase da prova, é um dos aspetos a ter a máxima atenção por parte do selecionador Paulo Jorge Pereira.

Constituição dos grupos:

Grupo A (Debrecen): Eslovénia, Dinamarca, Macedónia do Norte e Montenegro.

Grupo B (Budapeste): Portugal, Hungria, Islândia e Holanda.

Grupo C (Szeged): Croácia, Sérvia, França e Ucrânia.

Grupo D (Bratislava): Alemanha, Áustria, Bielorrússia e Polónia.

Grupo E (Bratislava): Espanha, Suécia, República Checa e Bósnia Herzegovina.

Grupo F (Kosice): Noruega, Rússia, Eslováquia e Lituânia.