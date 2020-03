Portugal defronta Roménia na Taça Davis

Hoje às 16:18 Facebook

A seleção portuguesa de ténis vai jogar com a Roménia a próxima eliminatória do Grupo Mundial I da Taça Davis, que vai decorrer em setembro, assim ditou o sorteio efetuado, esta sexta-feira, pela Federação Internacional de Ténis (ITF).

Será o terceiro confronto entre as duas equipas, depois da vitória portuguesa em 1988, por 3-2, e da derrota em 1995, no Clube de Ténis do Estoril, por igual resultado.

A próxima eliminatória será disputada na Roménia, entre os dias 13 e 15 de setembro, e apurará o vencedor para a fase de qualificação das Davis Cup Finals de 2021, agendada para março do próximo ano.