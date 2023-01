Portugal deixa boa imagem mas é derrotado pela Islândia no Mundial

Portugal dividiu o jogo com a Islândia até à entrada dos últimos cinco minutos, quando a seleção nórdica arrancou em definitivo para um triunfo por 30-26, na primeira jornada do Grupo D do Mundial de andebol.

Sem o selecionador Paulo Pereira no banco, que cumpriu o primeiro de dois jogos de castigo, a seleção nacional teve uma entrada em falso no encontro.

Cumpridos os primeiros 10 minutos, os portugueses perdiam por 6-2 e jogavam pela segunda vez em inferioridade numérica, na sequência da exclusão de Alexandre Cavalcanti.

Ainda assim, Portugal não se encolheu e anulou, num ápice, a desvantagem, com Pedro Portela em evidência, ao apontar três golos na parte inicial do encontro.

É certo que a Islândia nunca esteve atrás no marcador durante a primeira parte, mas a seleção nacional não mais a deixou descolar e, em cima do intervalo, repôs a igualdade (15-15), num livre de sete metros convertido por Pedro Portela, no seu sétimo remate certeiro da partida.

O filme do jogo não se alterou no reatamento, com a seleção lusa sempre a morder os calcanhares dos islandeses, que só com Portugal reduzido a 5, pelas exclusões consecutivas de Alexis Borges e Fábio Magalhães, este último expulso após lance aparatoso com Magnusson, conseguiu voltar a ter uma vantagem superior a dois golos (21-18).

Mas Portugal sobreviveu a mais uma tormenta, colou-se novamente no marcador e abriu um período de loucos, de grande vertigem no ataque às duas balizas, com os golos a sucederem-se.

Faltou, porém, algo à seleção nacional para se adiantar no resultado, algo que ameaçou em vários momentos, mas que nunca conseguiu materializar.

Nos últimos minutos, a eficácia ofensiva lusa começou a baixar, permitindo nova fuga islandesa, desta feita decisiva para o desfecho do encontro (30-26).

Na segunda jornada do Grupo D, Portugal defronta a Coreia do Sul, orientada pelo treinador português Rolando Freitas, que esta quinta-feira perdeu com a Hungria (35-27). A partida disputa-se no próximo sábado (17 horas), em Kristianstad, na Suécia.