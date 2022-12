Portugal derrete o chocolate suíço

Rui Farinha, em Doha Ontem às 23:19 Facebook

Hat-trick de Gonçalo Ramos e golos de Pepe, Raphael e Leão selam goleada histórica à Suíça. Mudanças de Santos cruciais para o resultado gordo.

Com uma exibição de luxo e sem Ronaldo no onze, Portugal goleou a Suíça por 6-1, numa partida que se transformou num autêntico passeio rumo aos quartos de final do Mundial 2022, onde agora vai defrontar Marrocos. Além da equipa das quinas, Fernando Santos foi o grande vencedor da noite: Gonçalo Ramos, o jogador escolhido para substituir CR7, fez um hat-trick. E tirar o capitão foi um sinal de autoridade que levou o selecionador a ganhar o respeito do grupo.

O jogo foi vibrante e emocionante para as cores lusitanas, mas acabou por ter pouca história. Apesar de um início lento e sem sal, um remate que teve tanto de inesperado como de virtuoso de Gonçalo Ramos, a estrela da noite, abriu o marcador e o caminho para um triunfo histórico, após um passe açucarado de João Félix.